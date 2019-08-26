Развивайся

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Мир, в котором я живу

Знаете, друзья, хоть я и окончил школу довольно давно, но осадок, связанный с сентябрём, всё ещё остался (и, скорее всего, останется на всю жизнь). Рюкзаки, книги, звонки, школьная форма и т. п. – весь этот трешак ассоциируется у большинства из нас со временем, проведённым сидя за партой.



И всё было бы, в принципе, норм, если бы многие из нас аккурат после последнего звонка не забивали бы на дальнейшее развитие, превращая свою голову в