Развивайся
«Указавший на благое подобен совершившему его» (ат-Тирмизи)статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Мир, в котором я живу
Знаете, друзья, хоть я и окончил школу довольно давно, но осадок, связанный с сентябрём, всё ещё остался (и, скорее всего, останется на всю жизнь). Рюкзаки, книги, звонки, школьная форма и т. п. – весь этот трешак ассоциируется у большинства из нас со временем, проведённым сидя за партой.
И всё было бы, в принципе, норм, если бы многие из нас аккурат после последнего звонка не забивали бы на дальнейшее развитие, превращая свою голову в
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