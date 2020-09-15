Ответы на вопросы от 15.09.2020 (по Ханафи)

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1. У старшей сестры моей жены было несколько выкидышей, и муж отправил её домой к родителям. Она с мужем уже несколько лет не живут вместе. Девушка она очень богобоязненная. Недавно я услышал от своей жены, что в её сестру вселился джинн (или джинны), мол, она разговаривает словами того джинна и довольно долго живёт в своей комнате взаперти, не общаясь ни с кем. Также узнал, что её несколько раз подряд показывали имаму, который читал суры Корана, стараясь изгнать джиннов из тела, но эти