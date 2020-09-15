Ответы на вопросы от 15.09.2020 (по Ханафи)
1. У старшей сестры моей жены было несколько выкидышей, и муж отправил её домой к родителям. Она с мужем уже несколько лет не живут вместе. Девушка она очень богобоязненная. Недавно я услышал от своей жены, что в её сестру вселился джинн (или джинны), мол, она разговаривает словами того джинна и довольно долго живёт в своей комнате взаперти, не общаясь ни с кем. Также узнал, что её несколько раз подряд показывали имаму, который читал суры Корана, стараясь изгнать джиннов из тела, но эти процедуры почти не помогли. Я советовал жене, чтобы она объяснила своим родителям и братьям, что надо показать её врачам или психологам, но жена категорически не хочет этого делать, говоря, что это всего лишь джинн и что её сестра здорова. Как ей или её родне поступить? 2. Если в намазе после двух ракаатов после ат-тахийята начал по ошибке читать салават (благословение на Пророка e), потом, вспомнив, встал на третий ракаат, нужно ли совершить сажда-сахви (земной поклон забывчивости) или заново выполнить намаз? 3. Скажите, пожалуйста, будет ли мне грех, если я в магазине одну пачку ванилина уронила? У меня куча вещей была на кассе, и я не вернулась её положить. Можно я потом, когда пойду в магазин, дам им деньги за эту пачку? 4. Если человек проглотит во время поста кровь из пальца по забывчивости, портится ли пост? 5. Я живу в общежитии, и мне надо совершить гусль (полное ритуальное купание), но в общежитии закрыли душ по неизвестным причинам. Что мне делать, когда нет возможности для купания, а время намаза выходит? 6. Я возмещаю пропущенные намазы вместо совершения некоторых сунна-намазов. Можно мне так делать? И как правильнее поступить? 7. Скажите, пожалуйста, двоюродный брат является махрамом? 8. Я хотела бы спросить вот о чём. Дочь просит у меня денег в долг (в разговоре она сказала, что на погашение кредита). Нельзя ей занимать? 9. Запрет на ношение шёлковой одежды касается только мужчин, достигших полового созревания? Или мальчикам тоже нельзя носить шёлк? 10. Какое намерение делать для таяммума? Можно ли просто: «Я намереваюсь сделать таяммум ради Аллаха I» и всё? 11. Обязательно ли возмещать пропущенные обязательные (фарз) намазы?статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
9
1. У старшей сестры моей жены было несколько выкидышей, и муж отправил её домой к родителям. Она с мужем уже несколько лет не живут вместе. Девушка она очень богобоязненная. Недавно я услышал от своей жены, что в её сестру вселился джинн (или джинны), мол, она разговаривает словами того джинна и довольно долго живёт в своей комнате взаперти, не общаясь ни с кем. Также узнал, что её несколько раз подряд показывали имаму, который читал суры Корана, стараясь изгнать джиннов из тела, но эти
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик