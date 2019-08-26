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Мнение учёных о достоинстве имама Абу Ханифы

Абу Юсуф говорил: «Я не сопровождал никого из людей с более совершенным разумом и человечностью, чем Абу Ханифа».

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Али бин Асим говорил: «Если взвесить разум Абу Ханифы с половиной разума всех людей на планете, то его разум перевесит». 


Ибн Мубараку принадлежат следующие строки: «Я сказал Суфьяну Саври: “О Абу Абдулла, как же далёк Абу Ханифа от гибата (хулы)! Я не видел его совершающим этот грех даже в отношении своих врагов”. Тогда Суфьян Саври ответил: “Он (Абу Ханифа), клянусь Аллахом I, разумный и не даст власть над своими благими деяниями тому, что может их

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