Мнение учёных о достоинстве имама Абу Ханифы

9

Али бин Асим говорил: «Если взвесить разум Абу Ханифы с половиной разума всех людей на планете, то его разум перевесит».



Ибн Мубараку принадлежат следующие строки: «Я сказал Суфьяну Саври: “О Абу Абдулла, как же далёк Абу Ханифа от гибата (хулы)! Я не видел его совершающим этот грех даже в отношении своих врагов”. Тогда Суфьян Саври ответил: “Он (Абу Ханифа), клянусь Аллахом I, разумный и не даст власть над своими благими деяниями тому, что может их