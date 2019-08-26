Икрах (принуждение)
Икрах – это принуждение человека совершить то, чего он не желает. К примеру, принуждение может быть связано с имуществом человека: его могут заставлять отдать или продать что-то, принадлежащее ему. Также это может быть идеологическое принуждение, то есть заставляют отказаться от своей религии в пользу другой и т.п.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Мы же с вами поговорим о том, как Ислам реагирует на принуждение в той или иной ситуации. Существуют условия, когда икрах будет считаться действительным и будет иметь основу.
В Исламе принуждение будет считаться действительным только в том случае, если угрожающий будет в силе исполнить свою угрозу. Если человек не имеет никакой силы или возможности исполнить свою угрозу и при этом пытается заставить человека совершить какой-либо поступок, к примеру съесть мертвечину, то,
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