Икрах (принуждение)

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Мы же с вами поговорим о том, как Ислам реагирует на принуждение в той или иной ситуации. Существуют условия, когда икрах будет считаться действительным и будет иметь основу.



В Исламе принуждение будет считаться действительным только в том случае, если угрожающий будет в силе исполнить свою угрозу. Если человек не имеет никакой силы или возможности исполнить свою угрозу и при этом пытается заставить человека совершить какой-либо поступок, к примеру съесть мертвечину, то,