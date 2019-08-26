Не сломленная солнцем
20 лет в маске-скафандре «Коронавирус», «пандемия», «карантин», «изоляция» – эти слова сегодня в умах и сердцах каждого жителя нашей планеты. Они заставили пересмотреть и оценить – жизнями – такое благо от Господа, как здоровье.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Бёрнс сказал: «Существуют тысячи болезней, но здоровье – только одно».
Несмотря на развитие медицины и степень внимания мирового сообщества к проблемам здравоохранения, существует множество заболеваний, пока что не поддающихся лечению. Одним из них является пигментная ксеродерма.
В медицинской практике это заболевание встречается редко. Его особенностью является наследственный дефект.
У больных пигментной ксеродермой повышенная чувствительность
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