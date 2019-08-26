Не сломленная солнцем

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Бёрнс сказал: «Существуют тысячи болезней, но здоровье – только одно».

Несмотря на развитие медицины и степень внимания мирового сообщества к проблемам здравоохранения, существует множество заболеваний, пока что не поддающихся лечению. Одним из них является пигментная ксеродерма.

В медицинской практике это заболевание встречается редко. Его особенностью является наследственный дефект.

У больных пигментной ксеродермой повышенная чувствительность