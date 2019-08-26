Испытания помогает пройти Всевышний

9

Все мы помним стихи Самуила Маршака «Багаж»: «Дама сдавала в багаж / диван, чемодан, саквояж, / картину, корзину, картонку / и…» – в моём случае три ребёнка, еду и коляску. Кто летал с детьми на самолёте, знает, как всё непросто. Это был мой первый опыт путешествия одной с детьми – к сожалению, без мужа, так как он ждал нас на месте.

Помощником в аэропорту был наш земляк, летевший в тот же город, что и я со своей «командой». Он здорово помог мне в Москве. Лети