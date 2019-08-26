Испытания помогает пройти Всевышний
У каждого свои страхи. Я очень огорчаюсь, когда встречаю недовольных, сердитых, невежественных людей. Даже одно грубое слово оставляет след на сердце.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Все мы помним стихи Самуила Маршака «Багаж»: «Дама сдавала в багаж / диван, чемодан, саквояж, / картину, корзину, картонку / и…» – в моём случае три ребёнка, еду и коляску. Кто летал с детьми на самолёте, знает, как всё непросто. Это был мой первый опыт путешествия одной с детьми – к сожалению, без мужа, так как он ждал нас на месте.
Помощником в аэропорту был наш земляк, летевший в тот же город, что и я со своей «командой». Он здорово помог мне в Москве. Лети
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