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Испытания помогает пройти Всевышний

У каждого свои страхи. Я очень огорчаюсь, когда встречаю недовольных, сердитых, невежественных людей. Даже одно грубое слово оставляет след на сердце.

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Все мы помним стихи Самуила Маршака «Багаж»: «Дама сдавала в багаж / диван, чемодан, саквояж, / картину, корзину, картонку / и…» – в моём случае три ребёнка, еду и коляску. Кто летал с детьми на самолёте, знает, как всё непросто. Это был мой первый опыт путешествия одной с детьми – к сожалению, без мужа, так как он ждал нас на месте.

 

Помощником в аэропорту был наш земляк, летевший в тот же город, что и я со своей «командой». Он здорово помог мне в Москве. Лети

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