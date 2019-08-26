Мольба между пятничными проповедями

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Имам аль-Бухари передаёт, что Пророк e читал две хутбы и садился между ними. Сидение между хутбами является условием пятничной хутбы, как сообщает учёный Хатиб Ширбини аш-Шафии (умер в 977 г. по хиджре (мусульманское летоисчисление)) в своей книге «Мугни аль-Мухтадж».



Возникает вопрос: можно ли людям этот период времени использовать для молитвы (мольбы)? На это нет никакого запрета от Посланника Аллаха e, а то, что он не передал конкретную молитву по этому поводу, не говорит