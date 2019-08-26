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Мольба между пятничными проповедями

Последнее время внутри исламских общин иногда происходят некоторые недоразумения, связанные с определёнными исламскими обрядами. Звучит критика в адрес тех, кто, например, читает молитву (дуа) между хутбами в пятничный день, с обвинением таких людей в нововведении. Мы, в свою очередь, попробуем разобраться в этом вопросе.

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Имам аль-Бухари передаёт, что Пророк e читал две хутбы и садился между ними. Сидение между хутбами является условием пятничной хутбы, как сообщает учёный Хатиб Ширбини аш-Шафии (умер в 977 г. по хиджре (мусульманское летоисчисление)) в своей книге «Мугни аль-Мухтадж». 


Возникает вопрос: можно ли людям этот период времени использовать для молитвы (мольбы)? На это нет никакого запрета от Посланника Аллаха e, а то, что он не передал конкретную молитву по этому поводу, не говорит

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