Сила смирения

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Сегодня в общепризнанном значении смирение – это слабость и неуверенность в себе, боязнь и опасение других.

Всё это не имеет ничего общего с истинным смирением, которое делает человека лучше и сильнее духовно.

Истинное смирение – это не жертвенность, угнетение или принуждение себя ради чего-то или кого-то, а совершенствование своей души, характера.



Лучший пример смирения – жизнь нашего Пророка Мухаммада e. Множество трудностей и испытаний встретились