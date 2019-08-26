Сила смирения
В современном мире многие слова потеряли своё истинное значение. То, что ещё несколько десятилетий назад казалось правильным, сегодня воспринимается как унижение. Именно это и произошло со словом «смирение».статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Сегодня в общепризнанном значении смирение – это слабость и неуверенность в себе, боязнь и опасение других.
Всё это не имеет ничего общего с истинным смирением, которое делает человека лучше и сильнее духовно.
Истинное смирение – это не жертвенность, угнетение или принуждение себя ради чего-то или кого-то, а совершенствование своей души, характера.
Лучший пример смирения – жизнь нашего Пророка Мухаммада e. Множество трудностей и испытаний встретились
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