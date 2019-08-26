Позаботься о себе, сестра!
Мы, женщины, играем особую роль в обществе как дочери, матери, жёны. Может ли кто-нибудь отрицать, что эмоциональный труд, ожидаемый от женщин, намного больше, чем от мужчин?статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Например, знаете ли вы, что женщины выполняют в среднем на 60–70% больше домашних обязанностей, чем мужчины? Женщины, как правило, также выполняют большую часть ухода за детьми. И разве мы не слишком хорошо знакомы с тем фактом, что, когда мужчины занимаются уходом за детьми и домашним хозяйством, это часто рассматривается как одолжение? Это почти так же, как если бы они добровольно выполняли работу, которая на самом деле является «женской работой»!
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