Позаботься о себе, сестра!

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Например, знаете ли вы, что женщины выполняют в среднем на 60–70% больше домашних обязанностей, чем мужчины? Женщины, как правило, также выполняют большую часть ухода за детьми. И разве мы не слишком хорошо знакомы с тем фактом, что, когда мужчины занимаются уходом за детьми и домашним хозяйством, это часто рассматривается как одолжение? Это почти так же, как если бы они добровольно выполняли работу, которая на самом деле является «женской работой»!



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