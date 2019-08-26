Оно убивает человечность

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Ужбу – скрытое многобожие

Ужбу (самомнение) – это такая болезнь, которая незаметно подкрадывается к человеку и, улучив момент, тут же устраивается в его сердце. Укрепившись там, она питает нафс (эго) человека, всё больше пожирая человеческую суть.



Ужбу поражает всех людей без исключения. И убедиться в этом можно очень легко. Просто вспомните, как мы относимся к человеку, у которого нет авторитета, уважения в обществе, денег и власти, бедному и