Женщины в чёрном

9

Глаза – потухшие… Блеск в них если и появляется, то только от слёз.

Однажды, когда я гуляла в парке, у меня случился инсайт. Я качала дочь на качелях и весело рассматривала людей. Вот пробежал мальчишка, босой, с ужасно грязными ногами. Но такой счастливый! А вот женщина, сидит и семечки грызёт, бросая шелуху под ноги. И тоже счастлива: её совершенно не занимает вопрос о том, должно быть в парке чисто или нет.

Не знаю почему, но я очень люблю рассматривать прохожих, вглядываться в