Женщины в чёрном
Как долго носят траур мусульманки? Что вы испытываете при виде женщин, одетых в... траур? Да, именно в траур, который определяется по чёрному, как дно Каспия, платью в пол. И такого же чёрного цвета платку.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Глаза – потухшие… Блеск в них если и появляется, то только от слёз.
Однажды, когда я гуляла в парке, у меня случился инсайт. Я качала дочь на качелях и весело рассматривала людей. Вот пробежал мальчишка, босой, с ужасно грязными ногами. Но такой счастливый! А вот женщина, сидит и семечки грызёт, бросая шелуху под ноги. И тоже счастлива: её совершенно не занимает вопрос о том, должно быть в парке чисто или нет.
Не знаю почему, но я очень люблю рассматривать прохожих, вглядываться в
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