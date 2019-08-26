В чём ошибается муж?
По-арабски замужнюю женщину называют «мастура». То есть «укрытая, защищённая, находящаяся в убежище». С этим не поспоришь, ибо семейная жизнь, как сейчас говорят, закрывает (удовлетворяет) ряд базовых потребностей женщины. Среди них – потребность в безопасности.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Муж призван обеспечить жене то самое «убежище» – от материальных, физических и прочих проблем. Для этого Аллах I наделил мужчину разумом и силой. Однако бывает, что мужья не справляются со своей задачей. Что-то мешает им дать жене защищённость, а семье – спокойствие. Причины могут быть следующими:
1. Нетерпимость к ошибкам жены
Жена приходит к мужу из другой семьи. Нормально, что она не знает хозяйственного уклада в мужнином доме. Не все девушки
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