В чём ошибается муж?

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Муж призван обеспечить жене то самое «убежище» – от материальных, физических и прочих проблем. Для этого Аллах I наделил мужчину разумом и силой. Однако бывает, что мужья не справляются со своей задачей. Что-то мешает им дать жене защищённость, а семье – спокойствие. Причины могут быть следующими:

1. Нетерпимость к ошибкам жены

Жена приходит к мужу из другой семьи. Нормально, что она не знает хозяйственного уклада в мужнином доме. Не все девушки