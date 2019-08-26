Сфера обслуживания
Улыбка – лучший ответ на хамство Быть вежливым, доброжелательным и сдержанным очень сложно, если тебе нахамили, испортили причёску, сожгли в химчистке костюм…статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
7
Представьте ситуацию: вас ждут важные переговоры, к которым вы готовились не один день, создавали презентацию. На вас идеально выглаженный костюм и кипенно-белая рубашка, ведь внешний вид – уже половина успеха. Но официантка в кафетерии, куда вы забежали перекусить, роняет на вас содержимое подноса. И вот ваша рубашка – в брызгах кетчупа, на лацкане пиджака – жирное пятно, но это страшно только на первый взгляд. Все эти пятна можно сделать менее заметными с помощью влажных
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик