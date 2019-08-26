Сфера обслуживания

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Улыбка – лучший ответ на хамство Быть вежливым, доброжелательным и сдержанным очень сложно, если тебе нахамили, испортили причёску, сожгли в химчистке костюм…

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Представьте ситуацию: вас ждут важные переговоры, к которым вы готовились не один день, создавали презентацию. На вас идеально выглаженный костюм и кипенно-белая рубашка, ведь внешний вид – уже половина успеха. Но официантка в кафетерии, куда вы забежали перекусить, роняет на вас содержимое подноса. И вот ваша рубашка – в брызгах кетчупа, на лацкане пиджака – жирное пятно, но это страшно только на первый взгляд. Все эти пятна можно сделать менее заметными с помощью влажных

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