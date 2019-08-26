Сфера обслуживания

7

Представьте ситуацию: вас ждут важные переговоры, к которым вы готовились не один день, создавали презентацию. На вас идеально выглаженный костюм и кипенно-белая рубашка, ведь внешний вид – уже половина успеха. Но официантка в кафетерии, куда вы забежали перекусить, роняет на вас содержимое подноса. И вот ваша рубашка – в брызгах кетчупа, на лацкане пиджака – жирное пятно, но это страшно только на первый взгляд. Все эти пятна можно сделать менее заметными с помощью влажных