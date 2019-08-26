Бизнес в рамках закона Всевышнего
Обычный современный человек практически каждый день встречается с необходимостью заключать какие-либо сделки, что-то продавать, что-то покупать. Это связано с появлением множества различных услуг, с их востребованностью и лёгкостью их предоставления и получения. Человек не выходя из дома, с помощью мобильного телефона может заключать сделки и т.п.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Но человеку, заключающему какую-либо сделку, необходимо знать, как она должна проходить в правильной форме, дабы сделка эта была действительной перед Всевышним и несла в себе взаимное благо.
К частым услугам, которыми пользуется современный человек, относятся, например, услуги транспортного средства: метро, автобусов, троллейбусов, маршрутного и обычного такси; курьерские услуги и т.д. Есть услуги, предоставляемые индивидуально, – это услуги портного, парикмахера, а также
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