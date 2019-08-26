Бизнес в рамках закона Всевышнего

7

Но человеку, заключающему какую-либо сделку, необходимо знать, как она должна проходить в правильной форме, дабы сделка эта была действительной перед Всевышним и несла в себе взаимное благо.

К частым услугам, которыми пользуется современный человек, относятся, например, услуги транспортного средства: метро, автобусов, троллейбусов, маршрутного и обычного такси; курьерские услуги и т.д. Есть услуги, предоставляемые индивидуально, – это услуги портного, парикмахера, а также