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Жениться на чайлдфри?

Недавно узнал, что девушка, которой я думал сделать предложение, – чайлдфри. Она призналась, что не хочет вообще иметь детей. Никогда. Но я не могу понять, она боится трудностей, связанных с детьми, или это такая форма эгоизма. Как быть? И. Алиев, Москва

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Ответ психолога:

В данном вопросе есть одна важная деталь, которую нельзя проигнорировать. Если бы её решение было следствием крайнего эгоизма, то она вряд ли согласилась бы выйти замуж и с наибольшей вероятностью пошла бы иным путём – ограничилась бы свободными отношениями безо всяких обязательств.


Исходя из этого можно с большой долей вероятности предположить, что такое решение есть не что иное, как проявление внутренних страхов и боязни брать на

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