Жениться на чайлдфри?

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Ответ психолога:

В данном вопросе есть одна важная деталь, которую нельзя проигнорировать. Если бы её решение было следствием крайнего эгоизма, то она вряд ли согласилась бы выйти замуж и с наибольшей вероятностью пошла бы иным путём – ограничилась бы свободными отношениями безо всяких обязательств.



Исходя из этого можно с большой долей вероятности предположить, что такое решение есть не что иное, как проявление внутренних страхов и боязни брать на