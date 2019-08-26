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Не могу жениться из-за тёщи...

Первый брак не удался. Хочу снова создать семью и уже приглядел себе невесту. Не решаюсь сделать последний шаг из-за будущей тёщи. Она буквально преследует свою дочь, а ведь той давно за 30. Устраиваться на работу ходит с матерью, идём в кафе – мама рядом, хотим прогуляться в парке – мама тут как тут. Человек она, может, и не злой, но такая опека напрягает. Что делать? К. Семёнов, Саратов

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Ответ психолога:

В таком случае очень сложно дать правильную оценку, потому как неизвестны все причины, из-за которых так сложилось. Тут надо учитывать ряд обстоятельств. Многое бы объяснило, если эта девушка – единственная дочь у матери, так как такие отношения – результат долгого и тесного сотрудничества. Такое же случается, если её родители в разводе или отца вовсе нет в живых. Если это так, то удивляться нечему, и, скорее всего, её мама и дальше будет принимать

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