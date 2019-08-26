Не могу жениться из-за тёщи...

7

Ответ психолога:

В таком случае очень сложно дать правильную оценку, потому как неизвестны все причины, из-за которых так сложилось. Тут надо учитывать ряд обстоятельств. Многое бы объяснило, если эта девушка – единственная дочь у матери, так как такие отношения – результат долгого и тесного сотрудничества. Такое же случается, если её родители в разводе или отца вовсе нет в живых. Если это так, то удивляться нечему, и, скорее всего, её мама и дальше будет принимать