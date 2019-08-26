Фейковая нищета

7

Он имел определённые физические проблемы, что приковали его к инвалидному креслу. Сидя в нём, он ждал зелёного света, а потом подъезжал к машинам и собирал деньги. Именно собирал, отпуская шуточки и комментарии в адрес водителей. Его воспринимали как часть городского пейзажа, и по факту он не попрошайничал – он дарил хорошее настроение, улыбку, ощущение того, что ты кому-то помог.

Ведь это были 90-е, пенсия по инвалидности едва покрывала реальный прожиточный минимум, а