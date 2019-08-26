Фейковая нищета
Когда-то на перекрёстке центральных улиц моего города «работал» некий мужчина. Был ли он нищим или имел семью и дом, не могу сказать, но то, что он был личностью колоритной, знаю точно.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Он имел определённые физические проблемы, что приковали его к инвалидному креслу. Сидя в нём, он ждал зелёного света, а потом подъезжал к машинам и собирал деньги. Именно собирал, отпуская шуточки и комментарии в адрес водителей. Его воспринимали как часть городского пейзажа, и по факту он не попрошайничал – он дарил хорошее настроение, улыбку, ощущение того, что ты кому-то помог.
Ведь это были 90-е, пенсия по инвалидности едва покрывала реальный прожиточный минимум, а
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