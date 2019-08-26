Сквер памяти

6

Казалось, здесь собрались все жители Сепараторного посёлка (входящего в состав Махачкалы, в котором открылся парк), впрочем, гостей из разных городов и районов республики тоже было немало. Среди них, конечно, особым почётом пользовались родные и близкие шахидов, имена которых здесь увековечены, а также выпускники располагавшегося когда-то на этом месте интерната для глухонемых, 28 учащихся которого погибли в пламени вспыхнувшего пожара в 2003 году.

События тех лет