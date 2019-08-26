Сквер памяти
Факт, что на открытие сквера Шахидов в Махачкале пришло огромное количество людей, говорит о важности того, в честь кого он назван: смерть каждого, кто стал шахидом и увековечен здесь посредством посаженных деревьев, в своё время стала трагедией для всего общества.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Казалось, здесь собрались все жители Сепараторного посёлка (входящего в состав Махачкалы, в котором открылся парк), впрочем, гостей из разных городов и районов республики тоже было немало. Среди них, конечно, особым почётом пользовались родные и близкие шахидов, имена которых здесь увековечены, а также выпускники располагавшегося когда-то на этом месте интерната для глухонемых, 28 учащихся которого погибли в пламени вспыхнувшего пожара в 2003 году.
События тех лет
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