Впервые на Северном Кавказе
Первая в истории Дагестана защита докторских диссертаций на соискание богословской учёной степени доктора исламских наук прошла 3 сентября в Махачкале.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Совет по защите докторских диссертаций на соискание богословской учёной степени доктора исламских наук был создан на базе Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммад-Арифа. В его состав вошли как представители российского научного сообщества, так и зарубежные богословы с мировыми именами, среди них
Абдураззак ас-Саади, почётный президент Иракского исламского университета;
Мухаммад Вахбий Сулейман, руководитель докторантуры Университета Ахмада Кафтару
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