Впервые на Северном Кавказе

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Совет по защите докторских диссертаций на соискание богословской учёной степени доктора исламских наук был создан на базе Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммад-Арифа. В его состав вошли как представители российского научного сообщества, так и зарубежные богословы с мировыми именами, среди них

Абдураззак ас-Саади, почётный президент Иракского исламского университета;

Мухаммад Вахбий Сулейман, руководитель докторантуры Университета Ахмада Кафтару