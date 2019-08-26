Панические атаки: как их побороть
За годы работы в журналистике я попадала в разные стрессовые ситуации. Да и в личной жизни они случаются. Как и у всех. Казалось бы, закалена и должна быть невосприимчива к негативу и тревоге.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Но при всём при этом я очень ранимый, слабый человек с неустойчивой психикой. И каждую ночь, когда ложусь спать, моё воображение рисует страшные картины, которые могут произойти со мной, моими родными, детьми…
С такими тревожными мыслями я привыкла жить. И как-то даже бороться с ними не видела смысла. Пока со мной не приключилась странная история.
Однажды позвонила сестра и совершенно неожиданно для меня сообщила о смерти одноклассницы. Новость меня настолько
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