12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАктуальноПознавательно

Панические атаки: как их побороть

За годы работы в журналистике я попадала в разные стрессовые ситуации. Да и в личной жизни они случаются. Как и у всех. Казалось бы, закалена и должна быть невосприимчива к негативу и тревоге.

статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
11

Но при всём при этом я очень ранимый, слабый человек с неустойчивой психикой. И каждую ночь, когда ложусь спать, моё воображение рисует страшные картины, которые могут произойти со мной, моими родными, детьми…


С такими тревожными мыслями я привыкла жить. И как-то даже бороться с ними не видела смысла. Пока со мной не приключилась странная история. 
Однажды позвонила сестра и совершенно неожиданно для меня сообщила о смерти одноклассницы. Новость меня настолько

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Что? Где? Когда?

Почему рыбы в Антарктике живут, несмотря на очень низкую температуру?

Они крадут наше время

«Вообрази себе. Вот человек девятнадцатого столетия, с его лошадьми, собаками, повозками, медленным

Что? где? когда?

Какие морепродукты могут вызвать удушение во время их поедания?

Вода – огромное благо. И редкое?

Вода – источник жизни. Человек может обойтись без очень многих вещей. Без воды – не может. Пророк Мухаммад e