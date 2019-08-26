Суворов, совет рабочих депутатов и Ураза-байрам?
Обилию памятников исторического наследия мог поразиться каждый, кто бывал в Санкт-Петербурге даже проездом. Северная столица России буквально дышит историей. Возможно, это одна из причин, почему её считают и культурной столицей.статья опубликована в номере: 18 (607) / от 15 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Среди достопримечательностей города пышностью убранства и масштабами постройки особенно выделяются замки и дворцы ХVIII–XIX веков. Один из таких дворцов расположился между Таврической и Потёмкинской улицами современного Санкт-Петербурга. А всё потому, что этот самый Таврический дворец построил князь Григорий Потёмкин, имевший титул Таврический – за то, что руководил присоединением Крыма к Российской империи.
Позже в этом дворце некоторое время жил известный
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