Суворов, совет рабочих депутатов и Ураза-байрам?

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Среди достопримечательностей города пышностью убранства и масштабами постройки особенно выделяются замки и дворцы ХVIII–XIX веков. Один из таких дворцов расположился между Таврической и Потёмкинской улицами современного Санкт-Петербурга. А всё потому, что этот самый Таврический дворец построил князь Григорий Потёмкин, имевший титул Таврический – за то, что руководил присоединением Крыма к Российской империи.



Позже в этом дворце некоторое время жил известный