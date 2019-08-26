Самые эффективные способы заинтересовать ребёнка учёбой

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Причин такого поведения может быть много. Некоторые из них лежат на поверхности – трудная школьная программа, дополнительные занятия, кружки, бесконечные домашние задания, постоянный недосып. Вполне возможно, ребёнок просто-напросто устаёт.

Ещё один момент, который нельзя упускать из внимания, – это психологический комфорт наших детей. Прежде чем устраивать скандал из-за тройки за контрольную, убедитесь, что у вашего сына или дочери нет проблем в коллективе, что в