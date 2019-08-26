Самые эффективные способы заинтересовать ребёнка учёбой
Перед каждым родителем рано или поздно встаёт вопрос, как заинтересовать ребёнка учёбой. Ведь почему-то даже те ученики, у которых, когда они узнавали что-то новое, горели глаза и которые были полны энтузиазма, со временем превращаются в вечно уставших, поникших, замученных школьников, которые делают «домашку» из-под палки и стараются ухватиться за любую возможность, чтобы пропустить занятия.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Причин такого поведения может быть много. Некоторые из них лежат на поверхности – трудная школьная программа, дополнительные занятия, кружки, бесконечные домашние задания, постоянный недосып. Вполне возможно, ребёнок просто-напросто устаёт.
Ещё один момент, который нельзя упускать из внимания, – это психологический комфорт наших детей. Прежде чем устраивать скандал из-за тройки за контрольную, убедитесь, что у вашего сына или дочери нет проблем в коллективе, что в
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