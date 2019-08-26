Коран в творчестве Ивана Бунина

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Коран вместе с Библией стал для Бунина выражением универсальной правды о жизни и человеке, что позже нашло своё отражение в творчестве писателя, отмечает научный сотрудник Российской академии наук, исследователь Юрий Гаврилов. Интерес к Исламу побудил Бунина к путешествиям по странам мусульманского Востока: в апреле 1903 года писатель впервые посетил Константинополь.



В это время Бунин в первый раз целиком прочёл Коран, который, по воспоминаниям супруги писателя Веры