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Коран в творчестве Ивана Бунина

Мало кто знает, что известный русский писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года Иван Алексеевич Бунин написал 11 стихотворений на темы Корана.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Коран вместе с Библией стал для Бунина выражением универсальной правды о жизни и человеке, что позже нашло своё отражение в творчестве писателя, отмечает научный сотрудник Российской академии наук, исследователь Юрий Гаврилов. Интерес к Исламу побудил Бунина к путешествиям по странам мусульманского Востока: в апреле 1903 года писатель впервые посетил Константинополь. 


В это время Бунин в первый раз целиком прочёл Коран, который, по воспоминаниям супруги писателя Веры

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