История одной детали: галстук
Галстук – одна из самых бесполезных деталей одежды мужчины. Вот честно, какое практическое применение у этой сложносочинённой петли? Зачем нужна эта полоска ткани вокруг шеи? А ведь ни один деловой костюм не считается законченным без этой детали.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
30
Итак, попробуем разобраться, какова эволюция этого элемента одежды.
В 1974 году в Китае произошло великое археологическое открытие: была найдена гробница императора Цинь Шихуанди (200-й год до нашей эры), а охраняли её терракотовые воины, на шеях которых были… галстуки, или напоминавшие их лоскуты ткани. Так что будем считать, что родился галстук в 200-м году до нашей эры.
Тогда галстуки имели практическое значение, лоскуты ткани надевались под доспехи и защищали кожу от
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик