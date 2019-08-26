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История одной детали: галстук

Галстук – одна из самых бесполезных деталей одежды мужчины. Вот честно, какое практическое применение у этой сложносочинённой петли? Зачем нужна эта полоска ткани вокруг шеи? А ведь ни один деловой костюм не считается законченным без этой детали.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Итак, попробуем разобраться, какова эволюция этого элемента одежды.
В 1974 году в Китае произошло великое археологическое открытие: была найдена гробница императора Цинь Шихуанди (200-й год до нашей эры), а охраняли её терракотовые воины, на шеях которых были… галстуки, или напоминавшие их лоскуты ткани. Так что будем считать, что родился галстук в 200-м году до нашей эры.
Тогда галстуки имели практическое значение, лоскуты ткани надевались под доспехи и защищали кожу от

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