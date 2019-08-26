История одной детали: галстук

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Итак, попробуем разобраться, какова эволюция этого элемента одежды.

В 1974 году в Китае произошло великое археологическое открытие: была найдена гробница императора Цинь Шихуанди (200-й год до нашей эры), а охраняли её терракотовые воины, на шеях которых были… галстуки, или напоминавшие их лоскуты ткани. Так что будем считать, что родился галстук в 200-м году до нашей эры.

Тогда галстуки имели практическое значение, лоскуты ткани надевались под доспехи и защищали кожу от