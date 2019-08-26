Занимательные факты из жизни мусульман на Украине
Первая молельня в Киеве, гостиница для паломников в Одессе и портовый имам в Севастополе Ислам на Украине имеет давние корни. Некоторые области её входили в состав Османской империи. Например, современная Одесская, части Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Винницкой областей.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Рост числа мусульманского населения на территории современной Украины наблюдался в XIX веке: во-первых, в связи с развитием промышленности сюда приезжают волжские татары, а во-вторых, за счёт мусульман в рядах расквартированных здесь частей императорской армии и флота.
Количество мусульман на флоте было таковым, что в 1845 году в Российской империи появилась должность портового имама. Причём в портах Севастополя и Николаева (экономический центр современной Южной Украины) к
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