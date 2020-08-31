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Неужели всё сегодня упирается в них?

Недавно у меня случился с родной сестрой разговор: она считает, что я слишком зациклена на деньгах, поскольку не довольствуюсь тем, что получаю, а пытаюсь заработать больше. Ведь в Исламе сказано: «Довольствуйся малым и не будешь нуждаться».



Да, согласна. Но ведь всё зависит от того, что для нас деньги и какое намерение у нас в душе.

Нужны ли для счастья деньги? Кто-то скажет: нет. Счастье в детях, любимом муже, жене, живых