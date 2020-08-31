Нужны ли для счастья деньги?
А вы заметили, что современные люди всё время говорят о деньгах? Денег нет, деньги есть, нужны деньги, хочу свой бизнес (читай – деньги). Деньги, деньги, деньги.статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Неужели всё сегодня упирается в них?
Недавно у меня случился с родной сестрой разговор: она считает, что я слишком зациклена на деньгах, поскольку не довольствуюсь тем, что получаю, а пытаюсь заработать больше. Ведь в Исламе сказано: «Довольствуйся малым и не будешь нуждаться».
Да, согласна. Но ведь всё зависит от того, что для нас деньги и какое намерение у нас в душе.
Нужны ли для счастья деньги? Кто-то скажет: нет. Счастье в детях, любимом муже, жене, живых
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