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Нужны ли для счастья деньги?

А вы заметили, что современные люди всё время говорят о деньгах? Денег нет, деньги есть, нужны деньги, хочу свой бизнес (читай – деньги). Деньги, деньги, деньги.

статья опубликована в номере: 17 (606) / от 01 сентября 2020 (Мухаррам 1442 г.)
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Неужели всё сегодня упирается в них?
Недавно у меня случился с родной сестрой разговор: она считает, что я слишком зациклена на деньгах, поскольку не довольствуюсь тем, что получаю, а пытаюсь заработать больше. Ведь в Исламе сказано: «Довольствуйся малым и не будешь нуждаться». 


Да, согласна. Но ведь всё зависит от того, что для нас деньги и какое намерение у нас в душе. 
Нужны ли для счастья деньги? Кто-то скажет: нет. Счастье в детях, любимом муже, жене, живых

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Комментарии

Анвар
31 августа 2020 в 12:39

Для того же самого!

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