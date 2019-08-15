Первое место

18

Махмуд очень ждал этого праздника, так как надеялся победить. Тема рассказа была для него интересной, так что, думал он, будет совсем не сложно её раскрыть. Ему казалось, что мысли и идеи просто переполняют его.

Вернувшись домой, он сел и стал писать. И уже через полчаса у него получился прекрасный рассказ, который теперь только ждал своего часа.



В это время он услышал, что его зовут. Выглянув в окно, он увидел своего одноклассника Ахмада.

Тот предлагал пойти