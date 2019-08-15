Первое место
Приближался конец учебного года. Руководство школы готовило итоговое торжественное мероприятие. На нём традиционно вручались награды самым отличившимся за год ученикам. Одна из наград предназначалась тому мальчику или девочке, которые лучше всех напишут рассказ на объявленную тему. Награды ученикам вручал лично директор.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Махмуд очень ждал этого праздника, так как надеялся победить. Тема рассказа была для него интересной, так что, думал он, будет совсем не сложно её раскрыть. Ему казалось, что мысли и идеи просто переполняют его.
Вернувшись домой, он сел и стал писать. И уже через полчаса у него получился прекрасный рассказ, который теперь только ждал своего часа.
В это время он услышал, что его зовут. Выглянув в окно, он увидел своего одноклассника Ахмада.
Тот предлагал пойти
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