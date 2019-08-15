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Снова в школу: топ-7 советов детям и родителям

Закончилось лето, а с ним и каникулы. Совсем скоро по всему миру будет отмечаться День знаний, а это значит, что впереди множество интересных проектов, домашние задания, занятия в кружках и секциях и, конечно же, приобретение новых знаний.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Новый учебный год для детей и родителей также зачастую насыщен переменами: новая школа, новый класс, новые предметы, возможно, другие учителя и т. д. Эти изменения иногда бывают захватывающими, а иногда – пугающими.

 

Поэтому для родителей очень важно в этот период помочь своим детям побороть сомнения и развеять страхи. Знаю одну семью, в которой ребёнок не хотел переходить из начальной школы в пятый класс только потому, что услышал, что появится такой предмет, как

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