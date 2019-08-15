Снова в школу: топ-7 советов детям и родителям

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Новый учебный год для детей и родителей также зачастую насыщен переменами: новая школа, новый класс, новые предметы, возможно, другие учителя и т. д. Эти изменения иногда бывают захватывающими, а иногда – пугающими.

Поэтому для родителей очень важно в этот период помочь своим детям побороть сомнения и развеять страхи. Знаю одну семью, в которой ребёнок не хотел переходить из начальной школы в пятый класс только потому, что услышал, что появится такой предмет, как