Снова в школу: топ-7 советов детям и родителям
Закончилось лето, а с ним и каникулы. Совсем скоро по всему миру будет отмечаться День знаний, а это значит, что впереди множество интересных проектов, домашние задания, занятия в кружках и секциях и, конечно же, приобретение новых знаний.статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
34
Новый учебный год для детей и родителей также зачастую насыщен переменами: новая школа, новый класс, новые предметы, возможно, другие учителя и т. д. Эти изменения иногда бывают захватывающими, а иногда – пугающими.
Поэтому для родителей очень важно в этот период помочь своим детям побороть сомнения и развеять страхи. Знаю одну семью, в которой ребёнок не хотел переходить из начальной школы в пятый класс только потому, что услышал, что появится такой предмет, как
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик