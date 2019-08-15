Удивительная хна: красота и лекарство

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Хна – это порошок, изготовленный из высушенных и измельчённых листьев растения лавсония неколючая (Lawsonia inermis). Куст на плантациях достигает высоты в 2–3 метра, в естественных условиях лавсония может вырасти до 6 метров.



В листьях и цветах хны содержатся красящие вещества. У лавсонии некрупные зелёные листья, из которых и получают широко известный порошок хны. Мелкие цветы кустарника имеют сильный приятный аромат, который напоминает запах розы. Соцветия собирают