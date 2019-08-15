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Удивительная хна: красота и лекарство

Принято считать, что хна используется только для окрашивания волос. Но это неверное мнение, так как её применяют для различных целей в медицине и косметологии.

статья опубликована в номере: 16 (605) / от 15 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Хна – это порошок, изготовленный из высушенных и измельчённых листьев растения лавсония неколючая (Lawsonia inermis). Куст на плантациях достигает высоты в 2–3 метра, в естественных условиях лавсония может вырасти до 6 метров. 


В листьях и цветах хны содержатся красящие вещества. У лавсонии некрупные зелёные листья, из которых и получают широко известный порошок хны. Мелкие цветы кустарника имеют сильный приятный аромат, который напоминает запах розы. Соцветия собирают

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