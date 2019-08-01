Алжирцы, которыми восхищается футбольный мир
Сезон в испанской Ла Лиге триумфально завершился для Зинедина Зидана и Карима Бензема. Оба привели «Реал» к победе в чемпионате впервые за три года. Зидан взял 11-й тренерский трофей с мадридским клубом. Бензема впервые в карьере забил 20+ мячей в двух сезонах подряд и с 248 голами вышел на четвёртое место в списке лучших бамбардиров за всю историю «Реала». И это всё на фоне «Барселоны», за которую играет футболист с «другой планеты» Лионель Месси.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Зидана и Бензема объединяют не только «Реал» и Франция. Они оба из кабилов – берберского народа (коренные жители Северной Африки, принявшие Ислам в VII веке), который в основном живёт на севере Алжира. Эта страна долгое время считалась частью Франции, поэтому из-за экономических и политических причин многие кабилы мигрировали в бывшую метрополию.
Смаил и Малика Зидан эмигрировали в Париж из североалжирской деревни Агемун в 1953 году. Родители Зидана не арабы, отец
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