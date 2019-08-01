Алжирцы, которыми восхищается футбольный мир

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Зидана и Бензема объединяют не только «Реал» и Франция. Они оба из кабилов – берберского народа (коренные жители Северной Африки, принявшие Ислам в VII веке), который в основном живёт на севере Алжира. Эта страна долгое время считалась частью Франции, поэтому из-за экономических и политических причин многие кабилы мигрировали в бывшую метрополию.



Смаил и Малика Зидан эмигрировали в Париж из североалжирской деревни Агемун в 1953 году. Родители Зидана не арабы, отец