Что? Где? Когда?

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На Северном Кавказе расположены две граничащие друг с другом республики: Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская. В обеих республиках официальным статусом пользуются кабардино-черкесский и карачаево-балкарский языки. Эти языки не являются родственными: первый относится к северокавказской, а второй – к тюркской семье.

Что символизируют медные трубы, которые нужно пройти после огня и воды?