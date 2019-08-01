Что? Где? Когда?
На каких языках говорят жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии?статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
На Северном Кавказе расположены две граничащие друг с другом республики: Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская. В обеих республиках официальным статусом пользуются кабардино-черкесский и карачаево-балкарский языки. Эти языки не являются родственными: первый относится к северокавказской, а второй – к тюркской семье.
Что символизируют медные трубы, которые нужно пройти после огня и воды?
Полная версия доступна только подписчикам Подписаться
Подписка на «
Я уже подписчик