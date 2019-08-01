Ответы на вопросы от 01.08.2019 (по Шафии)

11

1. Можно ли подавать милостыню тем, кто попрошайничает в общественных местах, на перекрёстках дороги и т. п.?

Наша религия стремится сохранить честь мусульманина, сберечь его от самоунижения и от присутствия в неподобающих местах, предостерегая от попрошайничества или показной бедности. Даже запрещает просьбу о материальной помощи тому, кто имеет достаток или способен зарабатывать сам, что бы он ни просил – закят, милостыню или каффара (выплату штрафа).