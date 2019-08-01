Ответы на вопросы от 01.08.2019 (по Шафии)
1. Можно ли подавать милостыню тем, кто попрошайничает в общественных местах, на перекрёстках дороги и т. п.? 2. В каких случаях вдове и разведённой, находящимся в идде (срок выжидания после развода или смерти мужа), можно выходить на улицу? 3. Можно ли мусульманину голосовать на выборах в немусульманской стране? 4. Разрешено ли продавать устаревшие ковры мечети и другие вещи, если они вакуфные (отданные непосредственно на нужды мечети)? 5. Дозволено ли заниматься йогой? 6. Передаётся ли наджаса (скверна) от сухой грязной одежды к влажной чистой при соприкосновении?статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
1. Можно ли подавать милостыню тем, кто попрошайничает в общественных местах, на перекрёстках дороги и т. п.?
Наша религия стремится сохранить честь мусульманина, сберечь его от самоунижения и от присутствия в неподобающих местах, предостерегая от попрошайничества или показной бедности. Даже запрещает просьбу о материальной помощи тому, кто имеет достаток или способен зарабатывать сам, что бы он ни просил – закят, милостыню или каффара (выплату штрафа).
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