Турецкий «Суп невесты»
Этот суп по традиции каждая невеста готовит накануне свадьбы, чтобы жизнь была счастливой, а отношения в браке гладкими и крепкими.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Ингредиенты: булгур — 150 г,
красная чечевица — 150 г,
сушёная мята — 1 чайная ложка,
сладкий болгарский перец (паприка) в сушёном виде — 3 столовые ложки.
Можно использовать молотую паприку,
лук репчатый — 1 головка,
овощной бульон или просто вода — 2,5 л,
томатная паста — 2 ст. л. Или пара свежих помидорок.
Их нужно мелко нарезать или измельчить в блендере, растительное масло — 3 столовые ложки, несколько горошин душистого
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