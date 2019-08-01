Красивые традиции на свадьбах

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Индия

У мусульман Индии свадьба всегда начинается с молитвы. Имам местной общины возносит молитву ко Всевышнему и просит Его о счастье и благодати для молодожёнов. Близкие члены семьи читают Коран, а после невесту спрашивают, хочет ли она выйти замуж. Затем новоиспечённые муж и жена подписывают никахнаме – брачный контракт, родные поздравляют их и буквально задаривают подарками.

Малайзия

Свадьбы в Малайзии проходят с большим размахом.