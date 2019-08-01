Красивые традиции на свадьбах
Свадьба – это не только белое пышное платье, многоярусный торт, шикарный зал, фотограф и множество разодетых по последнему слову моды гостей. Свадьба – это многовековые традиции, глубоко переплетённые с культурой, историей и религией разных народов. Сегодня мы расскажем вам, как проходит обряд бракосочетания в Индии, Малайзии, Марокко и Турции.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Индия
У мусульман Индии свадьба всегда начинается с молитвы. Имам местной общины возносит молитву ко Всевышнему и просит Его о счастье и благодати для молодожёнов. Близкие члены семьи читают Коран, а после невесту спрашивают, хочет ли она выйти замуж. Затем новоиспечённые муж и жена подписывают никахнаме – брачный контракт, родные поздравляют их и буквально задаривают подарками.
Малайзия
Свадьбы в Малайзии проходят с большим размахом.
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