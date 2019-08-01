#Детиотвечают
– Почему яблоко зелёное? – Потому что его закрасили зелёной краской. – Зачем ежу иголки? – Чтобы делать укол. – Трудно ли быть ребёнком? – Да, очень. – Почему? – Потому что заставляют делать то, чего не хочется. – Каким должен быть настоящий друг? – Хорошим, отзывчивым, красивым, преданным. Айша Нурмагомедова, 5 летстатья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
– Каким должен быть муж (жена)?
– Они должны быть мусульманами.
– Зачем розе шипы?
– Чтобы её не срывали.
– Почему снег белый?
– Потому что падает с облака, и он холодный.
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– Чего ты боишься?
– Огня, темноты.
– Чем мальчики отличаются от девочек?
– Девочки кричат и царапаются. А у мальчиков растут усы.
– Какая еда самая вкусная?
– Та, которую приготовила мама.
– За что ты любишь родителей?
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