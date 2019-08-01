Детиотвечают

10

– Каким должен быть муж (жена)?

– Они должны быть мусульманами.

– Зачем розе шипы?

– Чтобы её не срывали.

– Почему снег белый?

– Потому что падает с облака, и он холодный.



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– Чего ты боишься?

– Огня, темноты.

– Чем мальчики отличаются от девочек?

– Девочки кричат и царапаются. А у мальчиков растут усы.

– Какая еда самая вкусная?

– Та, которую приготовила мама.