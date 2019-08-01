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#Детиотвечают

– Почему яблоко зелёное? – Потому что его закрасили зелёной краской. – Зачем ежу иголки? – Чтобы делать укол. – Трудно ли быть ребёнком? – Да, очень. – Почему? – Потому что заставляют делать то, чего не хочется. – Каким должен быть настоящий друг? – Хорошим, отзывчивым, красивым, преданным. Айша Нурмагомедова, 5 лет

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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– Каким должен быть муж (жена)?
– Они должны быть мусульманами.

– Зачем розе шипы?
– Чтобы её не срывали.

– Почему снег белый?
– Потому что падает с облака, и он холодный.

----------------

– Чего ты боишься?
– Огня, темноты.

– Чем мальчики отличаются от девочек?
– Девочки кричат и царапаются. А у мальчиков растут усы.

– Какая еда самая вкусная?
– Та, которую приготовила мама.

– За что ты любишь родителей?

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