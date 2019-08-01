Чужой котёнок

12

Однажды на прогулке им опять повстречался котёнок – рыжий, с белой грудкой и ярко-голубыми глазками. Очень красивый! Удивительно было, что он уличный, ведь он такой ухоженный и чистый.

Хабиб и Хадижа, конечно же, стали просить забрать его домой.



Маме и самой котёнок очень понравился. Поэтому долго уговаривать её не пришлось. Она согласилась взять его, но с условием, что ухаживать за ним дети будут сами. Хабиб и Хадижа уверили, что так и будет. И спустя десять минут котёнок