Чужой котёнок
Хабиб и Хадижа давно хотели завести котёнка. Однако мама всё никак не разрешала. Поэтому каждый раз, когда дети видели пушистого зверька, они начинали просить забрать его домой. Мама же объясняла, что за котёнком нужно ухаживать, но ни Хадижа, ни Хабиб делать этого пока не могут.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Однажды на прогулке им опять повстречался котёнок – рыжий, с белой грудкой и ярко-голубыми глазками. Очень красивый! Удивительно было, что он уличный, ведь он такой ухоженный и чистый.
Хабиб и Хадижа, конечно же, стали просить забрать его домой.
Маме и самой котёнок очень понравился. Поэтому долго уговаривать её не пришлось. Она согласилась взять его, но с условием, что ухаживать за ним дети будут сами. Хабиб и Хадижа уверили, что так и будет. И спустя десять минут котёнок
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