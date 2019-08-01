Неприглядная сторона туризма

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Сотни тысяч людей, приезжающих посмотреть достопримечательности, отдохнуть на природе или подлечиться в санаториях, оставляют в регионе миллионы долларов, создают рабочие места и основу для экономического благополучия.



Но у каждого процесса есть две стороны медали. У туризма в том числе. Вместе с расцветающим турпотоком в регионе чаще всего растёт количество магазинов, торгующих спиртным, злачных мест, появляются криминальные элементы, жаждущие наживиться на