Неприглядная сторона туризма
Страны мира конкурируют между собой за привлечение туристов. Для некоторых государств это направление экономики остаётся ведущим и главным.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Сотни тысяч людей, приезжающих посмотреть достопримечательности, отдохнуть на природе или подлечиться в санаториях, оставляют в регионе миллионы долларов, создают рабочие места и основу для экономического благополучия.
Но у каждого процесса есть две стороны медали. У туризма в том числе. Вместе с расцветающим турпотоком в регионе чаще всего растёт количество магазинов, торгующих спиртным, злачных мест, появляются криминальные элементы, жаждущие наживиться на
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