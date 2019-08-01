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Попытка разрушить Каабу

На земле Йемена правил царь по имени Зу-Навас, который исповедовал иудейскую веру. А жители Наджрана (ныне город на юго-западе Саудовской Аравии близ границы с Йеменом) придерживались веры пророка Исы (Иисуса) u и следовали Евангелию (Инджиль), будучи христианами. Царь Зу-Навас стал призывать их оставить свою религию и принять Иудаизм. Глава христиан Абдуллах бину Самир выразил несогласие и дал знать, что он и его народ не оставят религию своих предков. «Примите иудейскую веру, или мы объявим вам войну», – предъявил ему ультиматум Зу-Навас.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Абдуллах бину Самир предпочёл сражаться, чем оставить христианскую веру. В результате христиане были разгромлены. И только один человек по имени Ибну Са‘лаб спасся бегством. Он обратился за помощью к кесарю (императорский титул) византийскому императору и рассказал о горе, постигшем христиан. Кесарь ответил: «Вы слишком далеко от нас, и мы не сможем вам помочь», – и отправил Ибн Са‘лаба к царю хабашитов (жителей Абиссинии, ныне Эфиопии) по имени Наджаши, который исповедовал

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