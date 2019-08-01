Попытка разрушить Каабу

9

Абдуллах бину Самир предпочёл сражаться, чем оставить христианскую веру. В результате христиане были разгромлены. И только один человек по имени Ибну Са‘лаб спасся бегством. Он обратился за помощью к кесарю (императорский титул) византийскому императору и рассказал о горе, постигшем христиан. Кесарь ответил: «Вы слишком далеко от нас, и мы не сможем вам помочь», – и отправил Ибн Са‘лаба к царю хабашитов (жителей Абиссинии, ныне Эфиопии) по имени Наджаши, который исповедовал