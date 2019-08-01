Семь причин для того, чтобы чтение стало вашим любимым занятием
Хотя хорошая привычка к чтению помогает вам стать умнее и расширить кругозор, это не единственные преимущества, которые вы можете получить от этой деятельности. На самом деле есть даже лучшие причины, по которым вы захотите наконец прочитать книгу, которую купили много лет назад.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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1. Книга может помочь вам лучше справляться со стрессом
В исследовании 2009 года было обнаружено, что перерыв на чтение в течение, по крайней мере, 30 минут может снизить стресс, наряду со смехом и занятием спортом. Когда вы оказываетесь в стрессовых ситуациях, важно найти время, чтобы расслабиться. Вы отвлечётесь и сможете успокоиться, главное – чтобы под рукой была книга, которая вам по душе.
Простой акт чтения стимулирует ваш мозг. Английский
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