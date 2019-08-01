Семь причин для того, чтобы чтение стало вашим любимым занятием

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1. Книга может помочь вам лучше справляться со стрессом

В исследовании 2009 года было обнаружено, что перерыв на чтение в течение, по крайней мере, 30 минут может снизить стресс, наряду со смехом и занятием спортом. Когда вы оказываетесь в стрессовых ситуациях, важно найти время, чтобы расслабиться. Вы отвлечётесь и сможете успокоиться, главное – чтобы под рукой была книга, которая вам по душе.

Простой акт чтения стимулирует ваш мозг. Английский