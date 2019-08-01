Фиолетовое зеркало
В 2010 году студент Стэнфорда Кевин Систром с коллегой Майком Кригером создали уникальную социальную сеть Instagram, что переводится как «мгновенная телеграмма» (Instant Telegram). Сейчас «Инстаграм» – одна из самых популярных соцсетей в мире. Особенно она полюбилась пользователям в России.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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«Инстаграм» стал здесь национальной соцсетью. В нём мы видим всё: от фотографий со свадьбы родственника до событий региона и мира. Несмотря на то, что «Инстаграм» выглядит как самая идеальная социальная сеть, долгое пользование ею имеет негативные последствия для нашей психики и личности.
Чрезмерная идеализация своего образа в профиле – главная проблема «Инстаграма». Мы выкладываем только тот контент, который выставляет нас в лучшем свете.
В 2017 году
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