Фиолетовое зеркало

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«Инстаграм» стал здесь национальной соцсетью. В нём мы видим всё: от фотографий со свадьбы родственника до событий региона и мира. Несмотря на то, что «Инстаграм» выглядит как самая идеальная социальная сеть, долгое пользование ею имеет негативные последствия для нашей психики и личности.

Чрезмерная идеализация своего образа в профиле – главная проблема «Инстаграма». Мы выкладываем только тот контент, который выставляет нас в лучшем свете.

В 2017 году