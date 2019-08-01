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Серая масса

Быть особенным Быть особенным – это тема. Не спорь. Практически все в той или иной степени хотят выделиться из раскрашенной в серый цвет толпы и привлечь к своей персоне персональное внимание.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Это нормально, учитывая, что на дворе вовсю распоясался XXI век и хомо давно и прочно сидит на капельнице социального одобрения. Удивительно, но по сей день стереотип, что «для того чтобы тебя запомнили, нужно чем-то отличаться от большинства», нередко толкает людей в пресловутую погоню за «странностями».

 

Ту самую, где в конце пути вместо олимпа и финишной ленты человек попадает в цепкие объятия грехов, в которых со временем перестаёт видеть что-то негативное.

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