Серая масса
Быть особенным Быть особенным – это тема. Не спорь. Практически все в той или иной степени хотят выделиться из раскрашенной в серый цвет толпы и привлечь к своей персоне персональное внимание.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
9
Это нормально, учитывая, что на дворе вовсю распоясался XXI век и хомо давно и прочно сидит на капельнице социального одобрения. Удивительно, но по сей день стереотип, что «для того чтобы тебя запомнили, нужно чем-то отличаться от большинства», нередко толкает людей в пресловутую погоню за «странностями».
Ту самую, где в конце пути вместо олимпа и финишной ленты человек попадает в цепкие объятия грехов, в которых со временем перестаёт видеть что-то негативное.
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик