Серая масса

9

Это нормально, учитывая, что на дворе вовсю распоясался XXI век и хомо давно и прочно сидит на капельнице социального одобрения. Удивительно, но по сей день стереотип, что «для того чтобы тебя запомнили, нужно чем-то отличаться от большинства», нередко толкает людей в пресловутую погоню за «странностями».

Ту самую, где в конце пути вместо олимпа и финишной ленты человек попадает в цепкие объятия грехов, в которых со временем перестаёт видеть что-то негативное.