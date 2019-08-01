Утренняя рутина успешных людей
Утро может быть одним из самых красивых моментов жизни. К сожалению, мы часто слишком обеспокоены, плохо отдохнули и просто испытываем стресс, чтобы извлечь выгоду из утренних часов наступившего дня.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Давайте посмотрим на утреннюю рутину успешных людей и выполним семь шагов, описанных ниже, чтобы лучше чувствовать себя, больше успевать и радоваться жизни.
Шаг первый: установите будильник
Это кажется обычной процедурой, но она очень важна, к примеру, для домохозяек и всех, кто не ходит ежедневно на работу.
Новые мамы также могут полностью отставать от графика, приспосабливаясь к потребностям своего ребёнка. Существует множество причин, по
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