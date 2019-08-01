Продукты из Сунны – суперфуд

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Конкретные рекомендации по питанию для нас оставил Посланник Аллаха e, указав на пользу некоторых продуктов. Все эти продукты из Благородной Сунны признаны учёными на сегодняшний день суперфудом – то есть продуктами, обладающими высокой пищевой ценностью.



Кроме того, употребление продуктов из Сунны позволяет нам следовать примеру Посланника Аллаха e, а следующие строки Корана говорят нам о том, насколько это важно (смысл): «В Посланнике Аллаха e для вас – прекрасный