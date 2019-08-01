Продукты из Сунны – суперфуд
Каждый, кто следит за своим здоровьем, в первую очередь при выборе продуктов обращает внимание на их полезные свойства. Ведь то, что мы едим, должно определять качество нашего здоровья, помогать исцеляться от болезней, улучшать работу внутренних органов, а также служить профилактикой заболеваний.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Конкретные рекомендации по питанию для нас оставил Посланник Аллаха e, указав на пользу некоторых продуктов. Все эти продукты из Благородной Сунны признаны учёными на сегодняшний день суперфудом – то есть продуктами, обладающими высокой пищевой ценностью.
Кроме того, употребление продуктов из Сунны позволяет нам следовать примеру Посланника Аллаха e, а следующие строки Корана говорят нам о том, насколько это важно (смысл): «В Посланнике Аллаха e для вас – прекрасный
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