Ответы на вопросы от 1.08.2020 (по Ханафи)

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1. В нашей семье случилось горе – мы потеряли бабушку. Приближаются очередные поминки, 40 дней. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19, можно ли не проводить поминок со сбором гостей, а вместо этого попросить имама прочитать Коран и молитву за бабушку? Многие утверждают, что всё это можно сделать на расстоянии, необязательно в доме бабушки.

Прочитать Коран за усопшего можно в любом месте, необязательно именно в