Ответы на вопросы от 1.08.2020 (по Ханафи)
1. В нашей семье случилось горе – мы потеряли бабушку. Приближаются очередные поминки, 40 дней. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19, можно ли не проводить поминок со сбором гостей, а вместо этого попросить имама прочитать Коран и молитву за бабушку? Многие утверждают, что всё это можно сделать на расстоянии, необязательно в доме бабушки. 2. Когда человек берёт деньги за товар заранее, обязуясь предоставить его через определённое время, и надолго задерживает, могу ли я требовать часть денег назад за нарушение договора? 3. В этом году по причине карантина я остался без работы, и на данный момент у меня нет возможности резать курбан. Могу ли я взять в долг средства и выполнить этот обряд? 4. У моего мужа умерла сестра, остались двое сыновей. Её бывший муж давно ушёл от неё и отказался от детей. Мне самой приходится заботиться о них, они находятся на моём с мужем воспитании. Можно ли нам использовать пенсию этих детей, выделенную им государством? 5. Врачи сказали, что выздороветь я смогу только после пяти лет интенсивного лечения. Как мне быть с постом месяца Рамадан? Необходимо ли выплатить штраф? 6. Есть ли в Исламе такой вариант, что можно украсть невесту и заключить никях (мусульманский брак), если родители против, но для этого надо уехать на какое-то определённое расстояние? 7. Когда закалываешь животное, то наджасой (скверной, нечистотой) считается только та кровь, которая вышла из горла через разрез, совершённый ножом? 8. Для какой категории людей жертвоприношение является ваджибом? 9. Подскажите, пожалуйста, как правильно распределить мясо жертвенного животного? 10. Можно ли читать над тяжело больным (умирающим) христианином суру «Ясин»? 11. В молодости меня очень сильно обидела знакомая женщина... можно сказать, она изменила всю мою жизнь в худшую сторону, и я настрадалась из-за неё. Теперь она умерла от коронавируса, я хочу её простить, но не могу никак... очень стараюсь, но не получается. Как мне быть, что делать? Как заставить сердце? 12. Можно ли мясом от жертвоприношения (курбан) угощать немусульманина? 13. Насколько мне известно, животное с недостатками не дозволяется резать на Курбан-байрам. Считается ли кастрация недостатком? 14. После захоронения на могилу наливают воду. Есть ли этому основание в Исламе, и если есть, в чём состоит мудрость такого действия?статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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1. В нашей семье случилось горе – мы потеряли бабушку. Приближаются очередные поминки, 40 дней. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19, можно ли не проводить поминок со сбором гостей, а вместо этого попросить имама прочитать Коран и молитву за бабушку? Многие утверждают, что всё это можно сделать на расстоянии, необязательно в доме бабушки.
Прочитать Коран за усопшего можно в любом месте, необязательно именно в
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