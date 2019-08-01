Родословная имама Абу Ханифы
Наш господин, величайший факих всех времён Нуман сын Сабита сын Нумана сын Марзубана родился в 80-м году по хиджре (исламское летоисчисление) в городе Куфа (Ирак).статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Существуют разные версии происхождения имени великого имама. Так, некоторые учёные считают, что корень имени Нуман переводится как «сдам кровь», которая является основой организма человека, посредством которой он функционирует. Поэтому Абу Ханифа – тот, на ком основывается фикх (вся исламская юриспруденция).
Другие учёные считают, что его имя произошло от слова «нимат» («милость»), поэтому Абу Ханифа – как милость Всевышнего для Своих
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