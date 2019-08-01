Залог (рахну) – гарантия сделки
Залог – это оставление имущества в качестве гарантии исполнения договора, какой-либо сделки. Таким образом, в случае неисполнения договора человек, получивший залог, (муртахин) сможет продать заложенную вещь и восполнить свои убытки.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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При заключении договора устанавливается имущество для покрытия возможного риска неисполнения другой стороной условий договора, продав которое муртахин сможет восполнить расходы и т. п.
В качестве залога дозволяется использовать как деньги, так и любое ценное имущество. Договор залога завершается лишь по получении залога или же предоставлении возможности получить залог. Например, если в качестве залога человек определил дом, то он должен освободить его, тем самым дав
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