Залог (рахну) – гарантия сделки

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При заключении договора устанавливается имущество для покрытия возможного риска неисполнения другой стороной условий договора, продав которое муртахин сможет восполнить расходы и т. п.

В качестве залога дозволяется использовать как деньги, так и любое ценное имущество. Договор залога завершается лишь по получении залога или же предоставлении возможности получить залог. Например, если в качестве залога человек определил дом, то он должен освободить его, тем самым дав