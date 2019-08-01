Газета «Ас-салам»

10

Возле входа к нему подошёл парень и предложил купить газету «Ас-салам».

– Сколько стоит?

– Недорого, всего 50 рублей.

– Не-е, это много. Да и газеты я особо не читаю. – И Камал собрался идти дальше.



Но молодой человек вдруг сделал выгодное предложение:

– Если купите одну газету, вторую дам в подарок.

Такой вариант заинтересовал нашего горца, и он согласился. Купив газету, он пошёл по своим делам.

Найдя нужный ряд на рынке, Камал