Газета «Ас-салам»
Как-то один горец по имени Камал – к слову сказать, был он жадноват – отправился на рынок за инструментами.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Возле входа к нему подошёл парень и предложил купить газету «Ас-салам».
– Сколько стоит?
– Недорого, всего 50 рублей.
– Не-е, это много. Да и газеты я особо не читаю. – И Камал собрался идти дальше.
Но молодой человек вдруг сделал выгодное предложение:
– Если купите одну газету, вторую дам в подарок.
Такой вариант заинтересовал нашего горца, и он согласился. Купив газету, он пошёл по своим делам.
Найдя нужный ряд на рынке, Камал
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