Не разрывайте родственные узы…
Второй тяжкий грех совершают наши женщины (жёны, сёстры, дочери…), когда, не прикрыв волосы и тело, кроме лица и кистей рук, предстают перед родственниками, которые не являются для них махрамами. А ведь за каждую волосинку, каждую неприкрытую часть тела перед чужими мужчинами на том свете женщина подвергнется огню Ада.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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Раньше, если между мужчинами возникал раздор, женщина могла снять с головы платок и бросить его между ними, чтобы они разошлись, так как они не смели взглянуть на её неприкрытые волосы. А сейчас у женщин, позволяющих себе ходить без головного убора, нет веры, которая оберегала бы их от греха, или нет родных мужчин, которые не смогли их должным образом воспитать. Виноваты здесь в первую очередь мужчины. Хадис Посланника Аллаха e гласит: «Каждый из вас является пастырем и каждый из вас
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