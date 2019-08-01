Не разрывайте родственные узы…

7

Раньше, если между мужчинами возникал раздор, женщина могла снять с головы платок и бросить его между ними, чтобы они разошлись, так как они не смели взглянуть на её неприкрытые волосы. А сейчас у женщин, позволяющих себе ходить без головного убора, нет веры, которая оберегала бы их от греха, или нет родных мужчин, которые не смогли их должным образом воспитать. Виноваты здесь в первую очередь мужчины. Хадис Посланника Аллаха e гласит: «Каждый из вас является пастырем и каждый из вас