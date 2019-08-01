Почему нет бараката?

11

От Абдуллаха ибн Бусра t передаётся, что Посланник Аллаха e сказал (смысл): «О Аллах I, сделай баракатным (благодатным) для них то, чем Ты наделил их, прости и помилуй их» (Муслим, Абу Давуд).

Всевышний Аллах предопределил каждую вещь и распределил удел (ризк) среди всех Его творений за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли.



От Абдуллаха ибн Амр ибн аль-Аса t передаётся, что он слышал, как Посланник Аллаха e говорил: «Аллах I записал судьбу всего сотворённого за пятьдесят