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Почему нет бараката?

Баракат в переводе с арабского языка означает «благодать». Баракат – это прибавление и дополнение. Баракат включает в себя всё хорошее, всеобщую милость Всевышнего.

статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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От Абдуллаха ибн Бусра t передаётся, что Посланник Аллаха e сказал (смысл): «О Аллах I, сделай баракатным (благодатным) для них то, чем Ты наделил их, прости и помилуй их» (Муслим, Абу Давуд).
Всевышний Аллах предопределил каждую вещь и распределил удел (ризк) среди всех Его творений за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли.


От Абдуллаха ибн Амр ибн аль-Аса t передаётся, что он слышал, как Посланник Аллаха e говорил: «Аллах I записал судьбу всего сотворённого за пятьдесят

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