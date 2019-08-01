Завершение года – пора подвести итоги
Зуль-Хиджа – последний месяц исламского календаря – это прекрасная возможность подвести итоги, сделать выводы за прошедший год во всех сферах: семье, работе, взаимоотношениях с окружающими и, конечно же, со своим Создателем – Господом миров, осмыслить своё поведение перед Ним, поклонение, проступки, грехи.статья опубликована в номере: 15 (604) / от 01 августа 2020 (Зуль-хиджа 1441 г.)
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О чём стоить задуматься мусульманину в завершение года
1. В первую очередь поблагодарите Всевышнего за все блага, испытания, радости и трудности, которые Он вам послал и которые вы по Его же милости прошли. Посмотрите на каждое событие, случившееся в этом году, в многогранной перспективе своей жизни, какие уроки они вам дали, каким благом они для вас оказались и к чему они привели в итоге.
2. Закрывая главу вашей жизни под названием «1441», признайте
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